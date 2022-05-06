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17:15, 6 мая 2022 года В День Победы общественный транспорт Орла будет курсировать до 23:30 Такое поручение перевозчикам дал градоначальник Юрий Парахин.





9 мая общественный транспорт Орла будет работать до 23:30, – сообщает сайт мэрии. Такое поручение перевозчикам дал градоначальник Юрий Парахин. Это коснётся всех маршрутов, следующих по прилегающим к площади Ленина улицам. Так, автобусы будут ожидать пассажиров на Дворце спорта, ул. Брестской, ул. 1-й Посадской и пл. Карла Маркса. Предполагается вывести в рейс порядка 40 автобусов из расчёта 1 – 2 единицы на маршруте.





Артём Ежаков





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