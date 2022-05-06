пятница 6.05.2022 16:43:22 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС






Вести-Орёл
Вести-Орёл. События недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
С чего начинается Родина
Открытый доступ
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Своя земля
Контакт
Утро с митрополитом Тихоном
Такая жизнь
Солдаты России
Спорт. Alive
Кем стать?
«Архивное дело»
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
COVID-19
Главная » Новости

15:38, 6 мая 2022 года

«Фотокор» Евгения Тимофеева. История одного экспоната

В орловском военно-историческом музее хранится фотоаппарат, который видел поверженный Берлин и военные будни. С историей экспоната познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.


На нижней полке музейной витрины почти неприметно стоит старичок-фотоаппарат «Фотокор». Ему больше 80 лет. Выпускали такие на ленинградском заводе с 30-го по 41-й год XX века. За 11 лет производства - более миллиона экземпляров. Владельцем одного из них был орловец Евгений Тимофеев.

Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Началось это еще до войны - ему отец подарил фотоаппарат. В годы оккупации он еще был подростком, поэтому чтобы избежать угона на принудительные работы в Германию, отец его устроил помощником фотографа».

Незадолго до освобождения Орла от фашистов, Жене Тимофееву исполнилось 18 лет - призывной возраст. С любимым увлечением молодой солдат расстаться не смог - взял фотоаппарат на фронт. Держать в руках оружие так и не пришлось - вместо него было «фоторужье». С ним и дошел до Берлина.

В современное время сделать фотографию на смартфон - это секундное дело. Совсем по-другому было во время Великой Отечественной войны. Нужно было установить треногу - это прототип современного штатива, поставить пластину, навести резкость – «птичка вылетала» только через несколько минут.

На снимках Евгения Тимофеева - поверженный Рейхстаг и вид на разрушенный город с высоты птичьего полета. Боевых действий в архиве нет - как фотограф тыла Евгений Аркадьевич документировал жизнь обычных людей. Тех, кто наряду с армией каждый день приближал победу.

Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Представлены фотографии работы прачечных на фронте - это женщины, которые обстирывали наших бойцов, чтобы они ходили в чистом нижнем белье, обмундировании. Таких фотографий в официальных книгах, посвященных ВОВ, практически нет».

Домой в Орел Евгений Тимофеев вернулся лишь в 1950 году. Пять лет прослужил в Минске, в части связи. Так и остался связистом на гражданке. Из жизни ветеран ушел несколько лет назад, оставив после себя бесценные кадры. Увидеть историю от первого лица можно в Орловском военно-историческом музее. 9 мая вход туда будет бесплатным.


Юлия Сабельникова


 
© 2002−2022 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Куревин Н. Г. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.