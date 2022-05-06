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15:38, 6 мая 2022 года «Фотокор» Евгения Тимофеева. История одного экспоната В орловском военно-историческом музее хранится фотоаппарат, который видел поверженный Берлин и военные будни. С историей экспоната познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.





На нижней полке музейной витрины почти неприметно стоит старичок-фотоаппарат «Фотокор». Ему больше 80 лет. Выпускали такие на ленинградском заводе с 30-го по 41-й год XX века. За 11 лет производства - более миллиона экземпляров. Владельцем одного из них был орловец Евгений Тимофеев.



Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Началось это еще до войны - ему отец подарил фотоаппарат. В годы оккупации он еще был подростком, поэтому чтобы избежать угона на принудительные работы в Германию, отец его устроил помощником фотографа».

Незадолго до освобождения Орла от фашистов, Жене Тимофееву исполнилось 18 лет - призывной возраст. С любимым увлечением молодой солдат расстаться не смог - взял фотоаппарат на фронт. Держать в руках оружие так и не пришлось - вместо него было «фоторужье». С ним и дошел до Берлина.



В современное время сделать фотографию на смартфон - это секундное дело. Совсем по-другому было во время Великой Отечественной войны. Нужно было установить треногу - это прототип современного штатива, поставить пластину, навести резкость – «птичка вылетала» только через несколько минут.



На снимках Евгения Тимофеева - поверженный Рейхстаг и вид на разрушенный город с высоты птичьего полета. Боевых действий в архиве нет - как фотограф тыла Евгений Аркадьевич документировал жизнь обычных людей. Тех, кто наряду с армией каждый день приближал победу.



Сергей Широков, заведующий Орловским военно-историческим музеем: «Представлены фотографии работы прачечных на фронте - это женщины, которые обстирывали наших бойцов, чтобы они ходили в чистом нижнем белье, обмундировании. Таких фотографий в официальных книгах, посвященных ВОВ, практически нет».

Домой в Орел Евгений Тимофеев вернулся лишь в 1950 году. Пять лет прослужил в Минске, в части связи. Так и остался связистом на гражданке. Из жизни ветеран ушел несколько лет назад, оставив после себя бесценные кадры. Увидеть историю от первого лица можно в Орловском военно-историческом музее. 9 мая вход туда будет бесплатным.





Юлия Сабельникова





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