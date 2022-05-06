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17:45, 6 мая 2022 года

До конца следующего года Орел хочет приобрести 50 вместительных автобусов

Параллельно завершается оформление 19 ЛиАЗов, прибывших из Москвы.


Мэрия Орла подала заявку на получение кредита с целью покупки до конца следующего года 50 автобусов вместительностью не менее 90 пассажиров. Приобретенный транспорт будет работать на метане. Информация прозвучала во время совещания мэра Юрия Парахина с перевозчиками.

Параллельно завершается оформление 19 ЛиАЗов, прибывших из Москвы. Ими предполагается усилить маршруты № 9 и № 48, а также заполнить пробелы на маршрутах № 15 и № 16.

Параллельно была отмечена такая давняя для города проблема, как пропажа транспорта с маршрутов в вечернее время. Некоторые водители отключают систему ГЛОНАСС, поэтому пассажиры не замечают желанный автобус в приложении «Умный транспорт». Мэр Орла распорядился ужесточить мониторинги по соблюдению графиков движения и, в случае нарушения, без предупреждений выписывать штрафы вплоть до расторжения в одностороннем порядке. Также была поставлена задача исправить ситуацию с работой системы ГЛОНАСС и обеспечить стабильную работу всех приборов.


Артём Ежаков


 
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