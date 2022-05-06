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15:43, 6 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- В Орле состоялся митинг Памяти, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Над домом №5 на площади Мира подняли дубликат Красного флага, водруженного 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



- Установлено имя бойца Красной Армии, погибшего на Кривцовских высотах. Останки солдата были найдены поисковиками в рамках акции «Вахта Памяти».



- «Фотокор» Евгения Тимофеева. С историей экспоната военно-исторического музея познакомилась корреспондент ГТРК «Орел» Юлия Сабельникова.



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