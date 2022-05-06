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16:05, 6 мая 2022 года В Ливнах повредили памятные таблички, посвященные погибшим в спецоперации на территории Украины Об акте вандализма сообщает местный телеканал «Принт-ТВ».





На минувших выходных в Ливнах повредили памятные таблички возле берёз, посаженных в честь земляков, погибших в специальной военной операции на Украине – прапорщика Олега Борисова и рядового Дмитрия Шиенкова. Об акте вандализма сообщает местный телеканал «Принт-ТВ». К предстоящему празднику таблички будут заменены.



Сюжет: Принт-ТВ





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