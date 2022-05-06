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19:16, 6 мая 2022 года Орловский «Арсенал» успешно преодолел групповой этап на Фестивале хоккея Ночной лиги В активе нашей команды – две победы и одна ничья.









4 мая в Сочи стартовал Фестиваль хоккея Ночной лиги. Орловскую область в дивизионе «Лига Будущий Чемпионов» для хоккеистов старше 40 лет на турнире представляет победитель регионального Чемпионата – команда «Арсенал». Сегодня наш коллектив успешно завершил групповой этап. За минувшие три дня орловцы разгромили майкопский «Титан» - 19:3, обыграли «Арсенал» из города Биробиджан – 3:0.



Сегодня состоялась завершающая игра «Арсенала» в групповом этапе. Проигрывая по ходу встречи новгородским «Боровичам» 1:4 наша команда сумела свести игру к ничьей. Встреча закончилась со счётом 4:4.



По итогам трех матчей орловский «Арсенал» набрал 5 очков и обеспечил себе первое место в группе. Уже завтра наша команда продолжит борьбу за медали дивизиона. Соперник «Арсенала» определится сегодня поздно вечером.



Фото: пресс-служба Ночной хоккейной лиги





Анастасия Дорохова





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