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19:36, 6 мая 2022 года Орловский суд признал геноцидом преступления, совершенные фашистами на территории нашего региона в годы Великой Отечественной войны Подобные дела рассмотрели или готовятся к рассмотрению в других регионах страны.





Волонтеры «Вахты Памяти» на Орловщине находят не только останки погибших бойцов Красной Армии, но и захоронения убитых нацистами мирных жителей. И это не единичные факты. Они подкрепляют показания и рассекреченные данные ФСБ. Проект «Без срока давности» дал старт судебному процессу, цель которого – доказать, что уничтожение жителей является геноцидом.



Слушания прошли в Орловском областном суде под председательством Сергея Должикова. Сторону обвинения представлял прокурор Орловской области Алексей Тимошин.



Выслушано достаточное количество свидетелей. Среди них - историк Виктор Ливцов. Он рассказал то, что не раз слышал от своего отца, пережившего все ужасы немецкого трудового лагеря.



Виктор Ливцов, профессор Среднерусского института управления - филиала РАНХиГС, историк: «Он испытал весь ужас насилия и беспредела, который творился в трудовых лагерях нацистской Германии, и вплоть до конца своей жизни он не мог без слез это вспоминать». На финальном заседании суда прозвучали факты, свидетельствующие о зверствах фашистов на оккупированных территориях: подтвержденные массовые расстрелы и пытки, угон мирного населения в рабство. Большое внимание уделили деяниям группировки «Украинская компания», действующей под руководством экс-офицера Красной Армии Николая «Гетмана» Мирошниченко.



Уже известно, что только на Орловщине они уничтожили более 170 человек, включая младенцев, женщин и стариков. А ведь карательные отряды работали по всей стране, и многие избежали наказания.



Елена Цунаева, ответственный секретарь ООД «Поисковое движение России», Сопредседатель гражданско-патриотического движения «Бессмертный полк России», депутат Государственной Думы ФС РФ: «Сразу после войны этого сделано не было, и не по всем эпизодам и не в таком масштабе, не в такой системе. Поэтому та серия судов, которая прошла и которая еще будет, потому что следствие работает еще и в Волгоградской области, и в Республике Карелия, и в Ленинградской области. Это очень актуально».

И у этого процесса будет продолжение.



Александр Саран, историк: «В этих 22-х областях, оккупированных фашистами, пройдут такие суды, как в Орле, как в Ростове. Фактов более чем достаточно, чтобы признать это геноцидом. А затем, возможно, будет процесс в Верховном суде, который обобщит эти сведения и признает на общегосударственном уровне факт геноцида советского народа». К сожалению, скамья подсудимых в Орле оказалась пустой. Тем не менее, суд признал геноцидом мирного населения все преступления, совершенные нацистами и их пособниками на территории Орловской области.





Прокурор Орловской области Алексей Тимошин подчеркнул, что решение суда восстановило историческую справедливость.



Алексей Тимошин, прокурор Орловской области: «Для многих людей это имеет важное юридическое значение, а также это значимо для истории в целом. Люди должны знать правду, молодежь должна понимать опасность нацизма. Особенно в современных непростых условиях».

Теперь родственники, чьи семьи пострадали от нацистов, могут отправлять заявления в Международный суд и там добиваться справедливости.





Всеволод Трифонов





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