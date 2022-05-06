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20:02, 6 мая 2022 года Сегодня верующие вспоминают великомученика Георгия Победоносца В честь покровителя христианского воинства в Орле прошел крестный ход.





Сегодня – день памяти Георгия Победоносца. В честь великомученика, почитаемого православными христианами, в Орле состоялся крестный ход.



Артемий Торопов, иерей храма иконы Божией Матери «Взыскание погибших» г. Орла: «Этот воин стал символом для наших солдат еще в дореволюционное время. Ему молились, потому что он сам был воином и в тоже время он был христианином».

Шествие начали в полдень от Свято-Успенского собора, оттуда поднялись по Александровскому мосту к улице Ленина и остановились у здания кинотеатра «Победа» - ранее на этом месте стоял Георгиевский храм, сейчас здесь установлен поклонный крест.



Также сегодня митрополит Орловский и Болховский Тихон совершил Божественную литургию в храме во имя великомученика Георгия Победоносца, расположенном на территории войсковой части № 03013 в Орле. В этот день храм отмечал престольный праздник.





Орловское Информбюро





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