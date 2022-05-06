Главная » Новости



20:03, 6 мая 2022 года В Орле прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы Торжественное мероприятие прошло в Орловском государственном академическом театре им. Тургенева.





Сегодня в Орловском государственном академическом театре им. Тургенева состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. В фойе театра организовали выставку, которая рассказывает о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Там представлены архивные документы и артефакты, найденные поисковиками.



Поздравления в адрес ветеранов, детей войны и всех присутствующих звучали со сцены театра. Глава региона Андрей Клычков отметил, что орловцы помнят, какой ценой досталась Победа, ценят героизм солдат, доблесть партизан и подпольщиков, терпение тружеников тыла и преклоняются перед подвигом всех представителей военного поколения.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы никогда не забудем своих освободителей, героев-земляков, навеки покрывших себя немеркнущей воинской славой. На Орловщине не останавливается работа по увековечиванию подвига защитников Родины, с каждым годом набирает силу поисковое движение, открываются новые памятники, знаки, населенные пункты воинской доблести, именами героев Великой Отечественной войны называем улицы, площади и поселки».





Анна Вайсергисер





Новости СМИ2