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20:03, 6 мая 2022 года

В Орле прошел праздничный концерт, посвященный Дню Победы

Торжественное мероприятие прошло в Орловском государственном академическом театре им. Тургенева.


Сегодня в Орловском государственном академическом театре им. Тургенева состоялись мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы. В фойе театра организовали выставку, которая рассказывает о трагедии мирного населения в годы Великой Отечественной войны. Там представлены архивные документы и артефакты, найденные поисковиками.

Поздравления в адрес ветеранов, детей войны и всех присутствующих звучали со сцены театра. Глава региона Андрей Клычков отметил, что орловцы помнят, какой ценой досталась Победа, ценят героизм солдат, доблесть партизан и подпольщиков, терпение тружеников тыла и преклоняются перед подвигом всех представителей военного поколения.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Мы никогда не забудем своих освободителей, героев-земляков, навеки покрывших себя немеркнущей воинской славой. На Орловщине не останавливается работа по увековечиванию подвига защитников Родины, с каждым годом набирает силу поисковое движение, открываются новые памятники, знаки, населенные пункты воинской доблести, именами героев Великой Отечественной войны называем улицы, площади и поселки».



Анна Вайсергисер


 
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