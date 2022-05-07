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11:09, 7 мая 2022 года В Орловском муниципальном округе состоялся розыгрыш Кубка Победы по мини-футболу среди дворовых команд В соревнованиях приняли участие коллективы пяти населенных пунктов.





Под Орлом разыграли Кубок Победы по мини-футболу среди дворовых команд. Розыгрыш состоялся в Орловском муниципальном округе. В турнире приняли участие команды деревень Болотовские Дворы, Истомино, Новосёлово, села Маслово и поселка Стрелецкий.



Соревнования прошли по круговой системе. Лучшим по итогам всех матчей стал коллектив деревни Новосёлово. Второе место в активе хозяев площадки – команды деревни Истомино. Бронза – у футболистов села Маслово. Лучшими игроками турнира признаны Виктор Ерохин, Денис Бурмистров и Николай Бахтинов.



Фото: Молодёжь Орловского муниципального округа





Анастасия Дорохова





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