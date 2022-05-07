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8:30, 7 мая 2022 года

«Это мощный объединяющий фактор, отрасль с неисчерпаемым потенциалом»

Сегодня – День радио. Правительство Орловской области направило поздравление всем работникам отрасли.


 Уважаемые работники радио, телевидения и всех отраслей связи!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!

Радио стало одним из самых знаковых изобретений человечества, открыв широкие горизонты в сфере связи, коммуникации, заложив фундамент развития информационных технологий. Это мощный объединяющий фактор, отрасль с неисчерпаемым потенциалом.

Сегодня в нашем регионе успешно развиваются предприятия, подставляющие сектор ГЛОНАСС/GPS. Их продукты отвечают самым актуальным потребностям, вносят значимый вклад в общее дело импортозамещения.

Голос Орловщины, уверенный и гордый, на протяжении десятилетий звучит в эфире региональных телерадиокомпаний, обеспечивающих непрерывное информирование граждан о самых важных событиях, прямую связь населения и органов власти.

Дорогие друзья!

Ваша деятельность направлена на обеспечение стабильного развития малой родины, спокойствия и уверенности граждан в завтрашнем дне. Вам приходится опережать время, учитывать интересы, запросы, ожидания каждого соотечественника и всей страны.

Помните, что всегда можете рассчитывать на всестороннюю поддержку Правительства области, научного сообщества, земляков.

Примите пожелания крепкого здоровья, благополучия, успеха и всего самого доброго!

Правительство Орловской области


Орловское Информбюро


 
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