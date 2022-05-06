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21:40, 6 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орловский суд признал геноцидом преступления, совершенные фашистами на территории нашего региона в годы Великой Отечественной войны. Подобные дела рассмотрели или готовятся к рассмотрению в других регионах страны.



- В Орле состоялся митинг Памяти, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Над домом №5 на площади Мира подняли дубликат Красного флага, водруженного 5 августа 1943 года в честь освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.



- Установлено имя бойца Красной Армии, погибшего на Кривцовских высотах. Останки солдата были найдены поисковиками в рамках акции «Вахта Памяти».



- Сегодня верующие вспоминают великомученика Георгия Победоносца. В честь покровителя христианского воинства в Орле прошел крестный ход.



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