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9:30, 8 мая 2022 года Паспорт гражданина России как подарок к 99-летию Житель Донбасса Григорий Зинченко в молодости воевал с фашизмом и победил. Но в 98 лет был вынужден покинуть родной дом из-за угрозы оказаться под нацистами.





25 мая Григорию Яковлевичу Зинченко исполнится 99 лет. Но главный подарок на день рождения и на грядущий День Победы он получил немного раньше - в последние апрельские дни. Это паспорт гражданина России. Новый документ в его руках означает только одно - что теперь он дома, а над головой - мирное небо. И хоть на малой Родине, в Луганске, последние годы он с семьей жил под свистом пуль и гулом артобстрелов, ветеран признаётся, что бояться он перестал уже давно, ещё на войне.



Григорий Зинченко, ветеран Великой Отечественной войны: «Страшно? Ну как вам сказать? Это дело прошёл уже раньше. Страшно всем, а надо же не показывать, что я боюсь».

Несмотря на солдатское мужество Григория Яковлевича, семья за ветерана всё же боялась. Каждая попытка спрятаться в бомбоубежище ему давалась всё тяжелее.



Инна Чаплинская, внучка Г.Я. Зинченко: «Уже сил не было. В 14-м году война, в 15-м году стреляли, в 16-м году стреляли. А уже начиная с 17-18 февраля у нас объявили полную эвакуацию населения. Люди начали разъезжаться. А у нас дед человек уже старый, по подвалам с ним уже не походишь».

К тому же тяжёлые времена Григорий Яковлевич уже видел. Его молодость пришлась на Смоленскую операцию. Он был и миномётчиком, и механиком самоходной артиллерийской установки. В боях был дважды контужен. А самый долгожданный день - День Победы, он встретил на подступах к столице Чехословакии.



Паспорт Григория Яковлевича специалисты орловского управления по вопросам миграции старались подготовить как можно скорее, чтобы ко Дню Победы ветеран успел оформить все причитающиеся ему выплаты. А главное без страха снова встретил этот Победный месяц май.





Антон Киселёв





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