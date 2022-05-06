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20:37, 6 мая 2022 года

Благодарность – ветерану

Сегодня молодые орловцы поздравили с предстоящим Днем Победы ветерана Великой Отечественной войны Раису Ермилову.


Слова благодарности от молодого поколения получают в эти дни ветераны. В гости к Раисе Ермиловой пришли активисты движения «Волонтеры Победы». Они передали письма от студентов колледжей и техникумов, которые ребята написали в преддверии 9 мая.

Раиса Ермилова отметила 95-летний юбилей. С удовольствием делится своими воспоминаниями о юности. В 16 лет устроилась санитаркой в госпиталь. Пережила ужасы концлагеря. После окончания войны вернулась в Орел, где и нашла семейное счастье. Своим рецептом жизни она охотно делится с молодежью.

Раиса Ермилова, ветеран Великой Отечественной войны: «Девочка должна быть и мамой, и хозяйкой, а мальчишка - трудолюбивым. От вас ничего больше не требуется. И любовь - самое главное в вашем возрасте».



Анна Вайсергисер


 
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