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21:34, 6 мая 2022 года Губернатор Орловской области призвал граждан выйти на «Бессмертный полк» Шествие начнется в полдень 9 мая.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал граждан выйти на «Бессмертный полк». Шествие начнется в полдень 9 мая. Колонна пройдёт от площади Ленина по улице Максима Горького, 60-летия Октября, Герценскому мосту, улице Герцена и улице Московской до сквера Танкистов. Глава региона также примет участие в мероприятии. Андрей Клычков подчеркнул, что погода не должна помешать – в случае дождя губернатор посоветовал взять зонтик.



Полное расписание торжеств в День Победы в областной столице выглядит следующим образом:



в 9:00 – возложение цветов к стеле «Город воинской славы», в 10:00 – парад (со стороны областной администрации просмотр платный, со стороны Драмтеатра – бесплатный), в 12:00 – шествие «Бессмертного полка», с 17:00 на площади Ленина начнется концертная программа (выступят областные артисты, в 18:00 – ансамбль песни и пляски Центрального округа войск Национальной Гвардии РФ, кавер-группа «Русский Бит»), в 22:00 – салют.





Артём Ежаков





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