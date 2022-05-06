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21:34, 6 мая 2022 года

Губернатор Орловской области призвал граждан выйти на «Бессмертный полк»

Шествие начнется в полдень 9 мая.


Губернатор Орловской области Андрей Клычков призвал граждан выйти на «Бессмертный полк». Шествие начнется в полдень 9 мая. Колонна пройдёт от площади Ленина по улице Максима Горького, 60-летия Октября, Герценскому мосту, улице Герцена и улице Московской до сквера Танкистов. Глава региона также примет участие в мероприятии. Андрей Клычков подчеркнул, что погода не должна помешать – в случае дождя губернатор посоветовал взять зонтик.

Полное расписание торжеств в День Победы в областной столице выглядит следующим образом:

в 9:00 – возложение цветов к стеле «Город воинской славы», в 10:00 – парад (со стороны областной администрации просмотр платный, со стороны Драмтеатра – бесплатный), в 12:00 – шествие «Бессмертного полка», с 17:00 на площади Ленина начнется концертная программа (выступят областные артисты, в 18:00 – ансамбль песни и пляски Центрального округа войск Национальной Гвардии РФ, кавер-группа «Русский Бит»), в 22:00 – салют.


Артём Ежаков


 
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