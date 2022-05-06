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21:36, 6 мая 2022 года Андрей Клычков: «Мы должны выработать иммунитет к фейкам» Губернатор Орловской области прокомментировал сегодняшние массовые сообщения о якобы минировании объектов в Орле.





6 мая в 133 различных объекта поступили сообщения о ложном минировании, – сообщил сегодня в ходе прямого эфира губернатор Орловской области Андрей Клычков. Глава региона в очередной раз напомнил о продолжающейся информационной войне против России.

«Не удивлюсь, если это продолжится. Мы должны выработать иммунитет к фейкам», – подытожил губернатор.





Артём Ежаков





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