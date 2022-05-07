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12:06, 7 мая 2022 года В Орловской области – 47 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 24 человека.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 7 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 47 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 24 человека;

- после выздоровления выписано 74 человека;

- скончался один человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 111 976;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 910.





Орловское Информбюро





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