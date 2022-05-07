Главная » Новости



12:47, 7 мая 2022 года В Ливнах решено присвоить одной из улиц имя Александра Захарченко Первый глава Донецкой Народной Республики Александр Владимирович Захарченко погиб в 2018 году.





Глава города Ливны Сергей Трубицин объявил о решении присвоить одной из улиц нового микрорайона имя Александра Захарченко.



Сергей Трубицин: «Решение о присвоении новой улице фамилии Захарченко - это знак нашей поддержки специальной военной операции на Украине, нашей поддержки военных и жителей Донбасса, знак верности нашей общей истории и памяти о наших общих Героях. Героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира».

Фото: официальный сайт Донецкой Народной Республики





Орловское Информбюро





Новости СМИ2