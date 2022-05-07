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14:00, 7 мая 2022 года

Под Орлом раскрыли кражу мотоблока

Злоумышленники проникли в сарай, где хранился инвентарь, подобрав ключ.


Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в полицию обратились владельцы дачного участка, расположенного в СНТ «Металлург» и заявила, что неизвестные похитили из сарая мотоблок, который несколько лет назад был приобретен за 70 тысяч рублей. Причем, еще пару дней назад имущество было на месте.

Полицейские осмотрели хозяйственную постройку. Замок не был взломан – неизвестные проникли внутрь подобрав ключ. В ходе расследования сотрудники полиции обнаружили на одном из дачных участков местного жителя, грузившего в автомобиль разобранный мотоблок, похожий по описанию на похищенный. Заявители опознали свое имущество, а мужчина сознался в краже.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.


Орловское Информбюро


 
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