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14:15, 7 мая 2022 года Не сжигайте сухую растительность! МЧС предупреждает об опасности палов сухой травы и об ответственности за это.





Бесконтрольное сжигание прошлогодней травы и мусора не только

доставляет немало хлопот пожарной охране, но и представляет собой серьезную угрозу здоровью и жизни людей, а также их имуществу.



Среди населения ходит миф, что сжигание прошлогодней травы ускоряет рост молодой. Сухая трава не является преградой для молодой поросли. Сжигая сухую траву, люди нарушают процесс образования перегноя и обедняют почвенное плодородие. Палы травы ослабляют рост растений. Во время палов погибают многие насекомые, пожары вызывают гибель кладок и мест гнездовий птиц. При поджогах травы гибнут также все полезные почвенные микроорганизмы. При травяном пожаре гибнут от огня или задыхаются в дыму практически все млекопитающие, живущие в сухой траве или на поверхности почвы.



Практически все травяные палы происходят по вине человека. Иногда выжигание травы проводится умышленно.



Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.



Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов.



МЧС напоминает:



- Не сжигайте сухую траву, вблизи кустов, деревьев, построек.

- Не производите бесконтрольное сжигание мусора и разведение костров.

- Не оставляйте костер горящим после покидания стоянки.

- Не разрешайте детям баловаться со спичками, не позволяйте им сжигать траву.

- Не бросайте горящие спички и окурки.

- Не оставляйте в лесу самовозгораемый материал, стеклянную посуду, которая в солнечную погоду может сфокусировать солнечный луч и воспламенить сухую растительность.

- Во избежание перехода огня с одного строения на другое, очистите от мусора и сухой травы территорию хозяйственных дворов, гаражных кооперативов.



При обнаружении лесного пожара примите меры по его тушению. При невозможности потушить пожар своими силами, отходите в безопасное место и немедленно сообщайте о нем работникам лесного хозяйства, пожарной охраны (телефоны 01,101,112), местной администрации и сообщите об обнаруженном очаге возгорания и как туда добраться.



Главное управление МЧС России по Орловской области напоминает об ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Штрафы за нарушения правил пожарной безопасности на сегодня достаточно велики. Так, штраф для гражданина составляет от 2 тыс. до 3 тыс. руб., для должностного лица – от 6 тыс. до 15 тыс. руб., на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб. Если нарушение выявлено в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа увеличивается и составляет соответственно от 2 тыс. до 4 тыс. руб., от 15 тыс. до 30 тыс. руб. и от 30 до 40 тыс. руб.



Для юридических лиц установлены более существенные размеры штрафов: по общему правилу за нарушение требований пожарной безопасности организацию могут оштрафовать на сумму от 150 тыс. до 200 тыс. руб., а в условиях особого противопожарного режима сумма штрафа может составить от 200 тыс. до 400 тыс. руб. В случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.





Орловское Информбюро





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