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15:15, 7 мая 2022 года Орловцам показали ретроавтомобили Выставка прошла на площади Маршала Жукова





Сегодня в Орле на площади Жукова прошла выставка ретроавтомобилей.

Орловцам и гостям города показали 24 машины и восемь мотоциклов. Это настоящие легенды советских дорог.



Организатор мероприятия — Союз ветеранов спорта Орловщины.





Орловское Информбюро





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