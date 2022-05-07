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16:44, 7 мая 2022 года

Орловские ветераны органов внутренних дел - участники Великой Отечественной войны получили поздравления с Днем Победы

Во всех районах области сотрудники полиции навещают своих старших коллег – ветеранов. Особого внимания удостаиваются те, кто участвовал в Великой Отечественной войне или был тружеником тыла.


В Орле сотрудники УМВД поздравили 100-летнего ветерана Великой Отечественной войны и МВД СССР, полковника в отставке Ивана Павловича Носкова. Среди боевых наград ветерана - орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией».

Лично поздравить его с предстоящим великим праздником приехали начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Юрий Савенков и начальник Управления Росгвардии по Орловской области полковник полиции Игорь Баранов.

 

Очевидца Великой Отечественной войны, 93-летнего ветерана органов внутренних дел Александра Егоровича Новикова навестил заместитель начальника регионального УМВД – начальник полиции полковник полиции Виталий Власов.

На праздничном пиджаке ветерана нет свободного места от медалей и орденов. Среди них - боевой Орден «Красной звезды» - за раскрытие преступлений и обеспечение безопасности дорожного движения

Подобные встречи проходят в каждом из районов Орловщины, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.

Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области


Орловское Информбюро


 
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