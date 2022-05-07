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16:07, 7 мая 2022 года Четыре человека пострадали в ДТП на трассе М-2 «Крым» Авария произошла под Орлом, на 324 километре трассы.





Сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП, жертвой которого стал один человек, еще трое пострадали.



Сегодня, 7 мая, в 12:20 в районе 324 км автодороги М-2 «Крым» произошло столкновение автомобилей «Хёндай» и «Нисан». По предварительной информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, водитель «Хёндая» выехал на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем «Нисан».



В результате столкновения водитель «Хёндая» погиб на месте ДТП. Пассажир «Хёндая», а также водитель и пассажир «Нисана» получили телесные повреждения.



В обстоятельствах ДТП разбираются сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Мценский».





Фото пресс-службы УМВД России по Орловской области





Орловское Информбюро





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