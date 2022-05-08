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12:00, 8 мая 2022 года В Орле звучат песни военных лет В каждом районе города проходят концерты, посвященные празднику Победы.





В преддверии праздника Победы в каждом районе Орла проходят концерты под открытым небом. Перед Стеной Памяти на улице Ленина выступили коллективы школы искусств им. Кабалевского, музыкальных школ им. Глинки и им. Калинникова. В концерте прозвучали патриотические и лирически произведения. Песни о войне звучали и в орловском парке Победы. Театрализованное представление «Цвет Победы» подготовили учащихся Орловского колледжа культуры.



Воспитанники мультистудии при Областной станции технического творчества и туризма тоже подготовили творческий проект, посвященный Дню Победы. Дети слепили 80 разных персонажей. Все они пришли на парад 9 мая, и у каждого - своя история. Кто-то прошел всю войну и на парад пришёл с большой дружной семьей, а кто-то потерял своих родных и близких. С этими персонажами ребята сняли мультфильм, который вместе с поздравлениями посвящают ветеранам и их Великой Победе.





Татьяна Тимохина





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