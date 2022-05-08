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13:00, 8 мая 2022 года Победный салют в Орле продлится около 10 минут В областной столице впервые запустят 200-метровый фейерверк.





9 мая в 22:00 в Орле на «стрелке» Оки и Орлика традиционно запустят праздничный салют. Высота запуска – от 50 до 200 метров. Как сообщили в мэрии, такой высокий фейерверк в Орле запускают впервые. Увидеть его можно будет из любой центральной точки города. Количество залпов – 2 000, длительность – порядка 10 минут.



Ещё один фейерверк прогремит у КДЦ «Металлург».





Артём Ежаков





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