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14:30, 8 мая 2022 года Построение колонны «Бессмертного полка» в Орле начнется в 11:15 Колонна двинется с площади Ленина в полдень.





9 мая в Орле вновь пройдет «Бессмертный полк». Построение колонны начнётся в 11:15 на площади Ленина. «Именно в эту точку мы приглашаем вас с портретами ваших героических родственников!», – заявили в мэрии.



Начало шествия – в 12:00. «Бессмертный полк» пройдёт по ул. Максима Горького до пересечения с ул. 60 лет Октября, далее – по Герценскому мосту. Затем колонна повернет направо на ул. Московскую и прошагает до сквера Танкистов. «Среднее время в пути – 40 минут, пожалуйста, рассчитывайте свои силы!», – напомнили в городской администрации.





Артём Ежаков





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