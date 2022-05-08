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15:00, 8 мая 2022 года С полудня 9 мая в Орле перекроют движение пешеходов по Красному мосту Неудобства продлятся до 17:00.





9 мая в Орле с 12:00 до 17:00 перекроют движение пешеходов по Красному мосту. Об этом сообщили в городской администрации. «Проскочить "ну хотя бы как-нибудь" не получится: входы будут закрыты не только сотрудниками полиции, но и стройматериалами», – подчеркнули в мэрии.





Артём Ежаков





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