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16:00, 8 мая 2022 года 45 жителей Орловской области накануне заболели COVID-19 10 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 8 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 10 человек.



Болезнь победили еще 48 жителей региона. Скончался один пациент. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 911 человек.





Артём Ежаков





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