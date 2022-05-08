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13:32, 8 мая 2022 года

Леонид Музалевский пригласил жителей Орловской области принять участие в «Бессмертном полку»

Председатель областного совета обратился к жителям региона.


Леонид Музалевский, председатель Орловского областного Совета народных депутатов: «Уважаемые жители Орловской области, дорогие ветераны, земляки! Я искренне хотел всех поздравить с этим замечательным, великим праздником – Днем Победы! Наши ветераны дали нам возможность жить в счастливой стране. Мы чтим память тех, кто дал нам эту свободу. В 10:00 9 мая пройдет парад Победы, где войска Орловского гарнизона, студенты и школьники пройдут маршем, покажут мощь и силу Российского оружия, и, что самое важное, придадут праздничное настроение жителям Орловской области. А в 12:00 я приглашаю всех принять участие в «Бессмертном полку». Мы вместе со своими родными, которых, к сожалению, уже нет, еще раз пройдем живой цепочкой и покажем, что мы единая нация, что мы едины в поддержке нашего Президента, наших Вооруженных сил, которые сегодня отстаивают интересы нашей страны, уничтожают фашизм в Украине. Я приглашаю всех жителей прийти на такой прекрасное мероприятие, как «Бессмертный полк», и вместе пройти по улицам Орловской области».




 
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