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14:19, 8 мая 2022 года В Орловской области собрали десятитонный груз необходимых вещей для российской армии О новой партии рассказал губернатор Андрей Клычков.





В Орловской области собрали десятитонную посылку для российской армии. О новой партии рассказал губернатор Андрей Клычков.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Уже совсем скоро новая партия «посылка солдату» из Орловской области отправится к бойцам, участвующим в спецоперации на Украине. Общий вес посылки 10 тонн. Предметы первой необходимости, продукты питания, сигареты, медикаменты, вода…и конечно, письма со словами поддержки – совсем скоро наши ребята получат всё лично в руки. Также будет передан ценный груз, но о нём я расскажу позже, когда доставят на место. Всем мирного неба над головой!».

Видео: соцсети Андрея Клычкова





Артём Ежаков





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