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8:19, 9 мая 2022 года

Губернатор Андрей Клычков поздравил жителей Орловской области с Днем Победы

Сегодня отмечается 77-я годовщина великого праздника.


Уважаемые орловчане! Дорогие ветераны!
Поздравляю вас с 77-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!
 
День Победы – величайшая святыня нашего народа, символ беспримерного мужества и доблести поколения победителей. Встречая главный праздник страны, мы отдаем дань глубокого уважения героизму солдат и офицеров Красной Армии, партизан и подпольщиков, выдержке и терпению тружеников тыла, всех представителей военного поколения.

Память о великом подвиге народа – священна. Жители героической Орловской земли никогда не забудут своих освободителей, героев-земляков, навеки покрывших себя немеркнущей воинской славой. Празднование Дня Победы наполняет наши сердца благородной гордостью, укрепляет единство и сплоченность общества, дает силы для достойного ответа на новые глобальные вызовы.

Сохраняя верность победным традициям предков, сегодня российские воины с честью решают поставленные руководством страны задачи в ходе специальной военной операции на Украине, чтобы искоренить неонацизм и положить конец геноциду народа Донбасса. Мы твердо верим, что Россия сумеет защитить мирных граждан, обеспечит демилитаризацию и денацификацию Украины, справится со всеми вызовами, преодолеет санкции и продолжит движение вперед!

Жители Орловской области делают всё для поступательного развития родного края, стремятся умножить свой вклад в укрепление могущества и обороноспособности российской державы. Нашей главной опорой и поддержкой на этом сложнейшем этапе остаются великие заветы и нравственные уроки героических предков. Гордость за нашу Победу.

Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за вклад в Победу, за многолетний созидательный труд на благо Орловщины и всей нашей страны!

Слава народу-победителю, нашим доблестным Вооруженным Силам, всем защитникам Отечества!

С Днем Победы, дорогие товарищи! Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и добра, новых свершений на благо Орловской области и великой России!

Губернатор Орловской области
А. Е. Клычков. 

Фото пресс-службы Губернатора Орловской области




 
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