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9:27, 9 мая 2022 года Вечные огни и Огни памяти в Орловской области будут бесплатно снабжаться газом Соответствующее предложение было подано Орловским областным советом в конце прошлого года. Теперь оно скреплено подписью председателя правительства РФ Михаила Мишустина.





Вечные огни и Огни памяти по всей стране отныне будут бесплатно снабжаться газом. Соответствующее постановление подписано председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным. Соответствующее предложение было подано Орловским областным советом в конце прошлого года – тогда региональное заксобрание обратило внимание на то, что органы местного самоуправления подчас не могут обеспечить бесперебойную подачу «голубого топлива» на мемориалы. Случалось, что местным властям просто не хватало денег, а софинансирование из областной казны невозможно ввиду условий бюджетного кодекса. По этой причине предпринимались попытки перевода Вечных огней в статус Огней памяти, которые зажигают только в памятные даты. «Обнуление платы позволит не допустить ситуации, когда огонь, зажжённый в честь погибших защитников Отечества, гас из-за неуплаты или просрочки оплаты за топливо», – добавили в Кабмине РФ.



На данный момент на Орловщине расположено 35 Вечных огней и 10 Огней памяти.





Орловское Информбюро





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