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10:20, 9 мая 2022 года Председатель Орловского облсовета Леонид Музалевский поздравил жителей региона с Днем Победы Сегодня по всей стране отмечается 77-я годовщина великого праздника.





Уважаемые ветераны, вдовы, труженики тыла, узники, дети войны, дорогие земляки! Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы!

В этот день мы с особой благодарностью вспоминаем наших уважаемых ветеранов, принёсших мир на родную землю. Низко склоняем головы в память о тех, кто навсегда остался на полях сражений, позволив нам без страха смотреть в завтрашний день, строить планы и не бояться за будущее наших детей и внуков. Не забудем и тех, кто восстанавливал страну, превращённую врагом в руины!



Высокая цена Победы накладывает на нас — потомков героев, огромную ответственность за будущее нашего Отечества. И сегодня мы вновь вынуждены доказывать всему миру, что с мнением великой России следует считаться, что мы никогда не поставим чьи-то амбиции выше собственных интересов. Так было и так будет всегда!



Желаю всем крепкого здоровья, мира, семейного тепла и достатка! С праздником!



Л. С. Музалевский, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов.





Орловское Информбюро





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