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10:47, 9 мая 2022 года В Орле возложили цветы к стеле «Город воинской славы» В областной столице отмечают 77-ю годовщину Великой Победы.





В областной столице отмечают 77-ю годовщину Великой Победы. Сегодня в ходе торжественной церемонии возложили цветы к стеле «Город воинской славы». В мероприятии приняли участие губернатор Андрей Клычков, председатель областного совета Леонид Музалевский, сенаторы РФ Василий Иконников и Владимир Круглый, депутат ГД ФС Российской Федерации Ольга Пилипенко, мэр города Орла Юрий Парахин, представители вооруженных сил и правоохранительных органов, общественных организаций, политических партий, жители и гости города. Память погибших в годы Великой Отечественной войны почтили минутой молчания.



Все присутствующие также приняли участие в церемонии возложения цветов к бюстам Героя Советского Союза, Почетного гражданина Орла Александра Васильевича Горбатова, Героев – разведчиков Ивана Дмитриевича Санько и Василия Ивановича Образцова, Героев Российской Федерации – гвардии лейтенанта Александра Николаевича Рязанцева и прапорщика милиции Алексея Васильевича Скворцова.



Всего в Орловской области насчитывается 179 Героев Советского Союза и 43 полных кавалера ордена Славы.



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Фото пресс-службы мэрии Орла









Орловское Информбюро





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