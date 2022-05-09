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11:24, 9 мая 2022 года В Орле прошел парад Победы Торжественным маршем по площади Ленина прошли войска Орловского гарнизона, школьники и студенты.





На площади Ленина в Орле прошел торжественный парад, посвященный 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Участие в мероприятии приняли войска Орловского гарнизона, школьники и студенты. Уже в полдень отсюда двинется колонна «Бессмертного полка».





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Орловское Информбюро





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