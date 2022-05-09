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12:55, 9 мая 2022 года 42 жителя Орловской области накануне заболели COVID-19 13 пациентов госпитализированы.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 9 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено 42 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией, госпитализированы 13 человек.



Болезнь победил еще 41 житель региона. Никто не скончался. Всего с начала пандемии от COVID-19 в области умерло 1 911 человек.





Орловское Информбюро





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