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13:12, 9 мая 2022 года Орловские футболисты разгромили липецкого соперника Это уже вторая победа команды «Русичи – Орёл» в рамках Первенства союза футбольных федераций «Центр».





Футболисты команды «Русичи – Орёл» одержали вторую победу в рамках Первенства союза футбольных федераций «Центр». На выезде наша команда с разгромным счетом обыграла молодёжку липецкого «Металлурга» – 1:4. Один из голов «Металлург» отправил в свои ворота. Также точные удары записали на своё счёт Дмитрий Копылов, Максим Серёгин и Максим Николаев. Следующую игру наша команда проведет 14 мая на своей площадке против лискинского «Локомотива».





Анастасия Дорохова





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