В Орле прошагал «Бессмертный полк»

Акция прошла впервые после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.

В Орле прошла акция «Бессмертный полк». Орловцы с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, прошли по центральным улицам города. Шествие началось с площади Ленина и завершилось в сквере Танкистов.

Акции прошла не только в областном центре, но и в других районах Орловской области.