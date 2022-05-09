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13:35, 9 мая 2022 года
В Орле прошагал «Бессмертный полк»Акция прошла впервые после перерыва, связанного с пандемией коронавируса.
В Орле прошла акция «Бессмертный полк». Орловцы с портретами своих родных, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны, прошли по центральным улицам города. Шествие началось с площади Ленина и завершилось в сквере Танкистов.
Акции прошла не только в областном центре, но и в других районах Орловской области.
Праздничный выпуск программы «Вести-Орёл» смотрите сегодня в 21:05 на телеканале «Россия».
Фото: telegram-канал «Телеграммы иZ Орла»
Орловское Информбюро