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14:36, 9 мая 2022 года «Бессмертный полк» в Орле собрал порядка 21 тысячи участников Сегодняшнее шествие стало самым массовым по сравнению с минувшими годами.





По предварительным подсчётам, в День Победы в Орле в колонну «Бессмертного полка» встали порядка 21 тысячи человек, – сообщили в мэрии Орла. Сегодняшнее шествие стало самым массовым по сравнению с минувшими годами, когда собиралось около 12 – 15 тысяч участников. Вместе с портретами участников Великой Отечественной войны орловцы пронесли 182 фотографии воинов-интернационалистов.





Орловское Информбюро





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