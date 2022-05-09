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15:58, 9 мая 2022 года

Орловские боевые ветераны возьмут шефство над бывшей узницей фашизма

Родственники 90-летней Тамары Алентьевой в данный момент находятся на территории Украины.


Орловские ветераны боевых действий накануне Дня Победы помогли 90-летней Тамаре Алентьевой с огородом. Ее дети сейчас находятся на территории Украины – там, где нет гуманитарных коридоров. Чтобы пожилая женщина не чувствовала себя одинокой и не осталась без урожая в собственном доме, мужчины вскопали огород и посадили картофель.

В праздник ветераны вновь пришли в гости к орловчанке – с подарками. И пообещали взять шефство над одинокой на данный момент бабушкой.
Дмитрий Ставцев, ветеран боевых действий, подполковник в отставке: «Планируем посадить помидоры, перчик, петрушку. Будем помогать опахивать, убирать сорняки. В больницу будем возить».
Тамара Алентьева – бывшая узница фашизма. Когда немцы пришли в Орел, ей было 7 лет. Из Колпнянского района их с матерью угнали в Белоруссию.


Татьяна Тимохина


 
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