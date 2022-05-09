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16:22, 9 мая 2022 года Орел празднует День Победы Торжества начались рано утром с возложения цветов на бульваре Победы. Следом на площади Ленина состоялся торжественный парад. За тем, как орловцы отмечают великий праздник, наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Анна Вайсергисер.





В Орле торжества в честь 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне начались с возложения цветов. Их несли к бюстам Героя Советского Союза, Почетного гражданина Орла Александра Васильевича Горбатова, Героев – разведчиков Ивана Дмитриевича Санько и Василия Ивановича Образцова.



Главной точкой притяжения традиционно стала площадь Ленина. Сюда пришли тысячи горожан, чтобы увидеть праздничный парад. Вместе с действующими военными чеканили шаг и юнармейцы из 40-ка городских учреждений. Ритм участникам парада задавал военный оркестр Академии ФСО.



Продолжились торжества плац-концертом. В театрализованном представлении участвовало уже четвертое поколение победителей, и они помнят подвиг героев.



Праздничный выпуск программы «Вести-Орёл» смотрите сегодня в 21:05 на телеканале «Россия».





Анна Вайсергисер





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