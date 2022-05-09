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16:35, 9 мая 2022 года

«Бессмертный полк». За каждым портретом история семьи

В Орле в шествии участвовали дети и внуки победителей. За торжественным мероприятием в областной столице наблюдал корреспондент ГТРК «Орел» Всеволод Трифонов.


Спустя два «ковидных» года «Бессмертный полк» в Орловской области прошел в традиционном формате. Уже девять лет акция является неотъемлемой частью Дня Победы. По предварительным данным, в регионе на мероприятие вышло свыше 57 тысяч человек, из них в областной столице – порядка 21 тысячи. За каждым портретом – история семьи, история целой страны, которую нужно беречь.

Праздничный выпуск программы «Вести-Орёл» смотрите сегодня в 21:05 на телеканале «Россия».


Всеволод Трифонов


 
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