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16:12, 9 мая 2022 года Виктор Евсиков. История ребенка войны В беседе с корреспондентом ГТРК «Орел» Эвой Стасюлевич он рассказал, как пережил эти страшные годы.





В Орловской области живут порядка 5 тысяч детей войны. Самым младшим из них сегодня 77 лет. Историю своего детства, которое пришлось на страшные годы Великой Отечественной, рассказал Виктор Евсиков. Его рассказ – о том, как на Орловщину пришли захватчики, как жилось в условиях оккупации и голода, как партизаны спасли его семью из плена, и как его от смерти спас ржаной кисель.





Эва Стасюлевич





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