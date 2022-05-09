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17:15, 9 мая 2022 года Андрей Клычков поддержал инициативу о создании в Ливнах улицы имени Александра Захарченко Губернатор Орловской области согласился с идеей таким образом увековечить память первого главы Донецкой Народной Республики.





Губернатор Орловской области Андрей Клычков поддержал идею о создании в Ливнах улицы имени Александра Захарченко – первого главы Донецкой Народной Республики. «Инициатива ливенской общественности имеет большую актуальность. Фамилия Александра Захарченко широко известна России. 8 лет войны, борьбы за русскую культуру, русский язык, русский дух отобрали у нас много достойных имен и фамилий… Поддерживаю идею ливенцев!», – цитирует главу региона сайт областного правительства.



Улица имени Александра Владимировича Захарченко появится в новом жилом микрорайоне Ливен. Александр Захарченко – военный и государственный деятель признанных Российской Федерацией Донецкой и Луганской народных республик. Генерал-майор, Герой ДНР, заслуживший множество наград за оборону и освобождение территорий Донбасса. С 2014 года Александр Захарченко работал в должности Главы Донецкой Народной Республики, но трагически погиб в 2018 году.



Фото: официальный сайт Донецкой Народной Республики









Орловское Информбюро





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