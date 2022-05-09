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20:10, 9 мая 2022 года День Победы. Орел праздничный В Орле подготовили большую культурную программу празднования Дня Победы. На мероприятиях, которые проходили в течение нескольких дней, побывала корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





В Орле к празднованию Дня Победы подготовили большую культурную программу. В эти дни мероприятия проходят на десятках площадок.



6 мая в парке Победы всех гостей пригласили в кинотеатр под открытым небом. Концертную программу так и назвали – «На вечернем сеансе в небольшом городке». Артисты танцевали и пели, а на экране транслировались кадры военной хроники и фильмов о войне. Здесь же прошла выставка современного стрелкового оружия, а также перформанс на тему «Полевой госпиталь».



7 мая на площади имени Маршала Жукова разместилась выставка ретроавтомобилей. 8 мотоциклов и 24 машины – легенды советских дорог. Среди них – легендарный автомобиль «Победа».



Сегодня, 9 мая, во всех уголках города звучала музыка, в том числе и духовая, вызывающая особенные чувства. Оркестр Академии ФСО всегда собирает зрителей.



Праздничное настроение создавал в Орле и Ансамбль песни и пляски Центрального округа Росгвардии. Эти музыканты выступают перед бойцами в разных уголках мира. Сегодня замначальника Управления Росгвардии по Орловской области Сергей Обидин передал ансамблю Балыкинскую икону Божией матери.



Действующие спортсмены в эти дни посвящали свои победы ветеранам. Губернатор вручил награды призерам областного Кубка Победы по волейболу. Также на Орловщине продолжаются соревнования Первенства России по волейболу. За награды борются 14 регионов.





Татьяна Тимохина





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