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21:20, 9 мая 2022 года Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Орел празднует День Победы. Торжества начались рано утром с возложения цветов на бульваре Победы. Следом на площади Ленина состоялся торжественный парад.



- «Бессмертный полк». За каждым портретом история семьи. В Орле в шествии участвовали дети и внуки победителей.



- В Орле 98-летний ветеран Великой Отечественной войны из Донбасса Григорий Зинченко стал гражданином Российской Федерации.



- Орловские боевые ветераны возьмут шефство над бывшей узницей фашизма.



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