Главная » Новости



12:14, 10 мая 2022 года В Орловской области – 40 новых случаев коронавирусной инфекции Госпитализировано 16 человек.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 10 мая, за последние сутки в Орловской области выявлено:



- 40 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией;

- госпитализировано 16 человек;

- после выздоровления выписано 40 человек;

- скончался один человек.



Всего с начала пандемии в регионе выявлено:



- положительных тестов на COVID-19 – 112 103;

- количество летальных исходов из-за коронавируса – 1 912.





Орловское Информбюро





Новости СМИ2