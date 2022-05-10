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13:24, 10 мая 2022 года ТФОМС: Какие медицинские услуги могут получить орловцы при наличии полиса ОМС Прием врачей, диагностика, диспансеризация, высокотехнологичная помощь – многие эти медицинские услуги регламентируются территориальной системой госгарантий. На часто возникающие вопросы ответила замдиректора ТФОМС Орловской области Наталья Каверина.





Можно ли записать ребёнка к профильному специалисту в поликлинику не по месту прикрепления, если специалиста нужного профиля в своей поликлинике нет? - Если в поликлинике отсутствует по какой-либо причине профильный специалист, а ребенку он необходим, то участковый педиатр должен дать направление в ту медицинскую организацию, где прием будет осуществлен бесплатно по полису ОМС. Направление может быть выдано как в консультативную поликлинику НКМЦ им. Круглой, так и в другие детские поликлиники г. Орла. Если врач при лечении следует клиническим рекомендациям, а по мнению пациента они неэффективны, можно ли оспорить назначение? По закону любая медицинская помощь оказывается в соответствии с утвержденными Минздравом порядками оказания, на основе клинических рекомендаций с учетом стандартов оказания такой помощи. Врач обязан ознакомить пациента с информацией обо всех методах оказания медицинской помощи, возможных видах медицинского вмешательства, последствиях заболевания и результатах оказания медицинской помощи. Если назначенное лечение не помогает, то необходимо обратиться к лечащему врачу, сообщить о своем состоянии, своих сомнениях, задать вопрос о возможности смены лечения. Лечащий врач должен объяснить и обосновать назначенное пациенту лечение, при необходимости назначить дополнительные обследования. При необходимости вопрос выносится на рассмотрение врачебной комиссии, которая может принять решение о коррекции лечения. Также пациент может обратиться за консультацией к заведующему отделением или в администрацию медицинской организации. Входит ли наблюдение за беременностью по ЭКО в список бесплатных услуг по ОМС? - Да, входит. Женщины, у которых беременность наступила после процедуры ЭКО, относятся к высокой группе риска. Желательно, чтобы при наблюдении акушеры имели опыт работы с такими женщинами. Кроме обязательных обследований и визитов нередко назначается расширенная диагностика, которая позволяет максимально предотвратить любые осложнения. В связи с этим наблюдение за такими женщинами должно осуществляться преимущественно в медицинских организациях 3 уровня. У нас – это НКМЦ им. З. И. Круглой. Все обследования, назначаемые лечащим врачом при наблюдении за беременностью, должны быть отражены в медицинской документации пациенток и проведены бесплатно по полису ОМС. Если пациентам все-таки приходится платить за отдельные исследования, можно ли вернуть затраченные средства? - Я еще раз обращаю внимание, что все назначаемые пациенту исследования должны быть отражены в медицинской документации. Если в поликлинике отсутствует оборудование для исследования (например, КТ или МРТ) или не работает по каким-либо причинам (например, сломался аппарат УЗИ), то лечащий врач должен дать направление на исследование в ту медицинскую организацию, где пациенту это исследование сделают бесплатно по полису ОМС. К нам поступают обращения граждан о том, что врачи в ряде медицинских организаций рекомендуют пациентам пройти исследования, при этом не дают направлений и, как потом нами выясняется, не отражают в медицинской документации необходимость этих исследований. Таким образом, основания для возврата затраченных пациентом средств отсутствуют. Поэтому прежде чем направляться на исследование в частные центры необходимо убедиться, что их назначение отражено в медицинской документации. Только в этом случае затраты пациента будут компенсированы. Если полис утерян, а требуется неотложная помощь в стоматологии, можно ли получить её без полиса? - При оказании экстренной и неотложной медицинской помощи при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний предъявление полиса не является обязательным условием. Такую помощь медицинская организация и медицинский работник обязаны оказать безотлагательно и бесплатно не зависимо от наличия полиса ОМС. Однако, как только острая фаза заболевания будет устранена, для дальнейшего лечения понадобится полис ОМС. Если полис ОМС утерян, гражданину необходимо обратиться в страховую медицинскую организацию, в которой он был ранее застрахован, и заполнить заявление о выдаче дубликата полиса. Также информацию о номере полиса и название своей страховой компании можно узнать, позвонив на горячую линию Фонда: 8-800-200-77-45. Когда можно будет пройти диспансеризацию тем, кто в этом году должен её пройти? - Согласно указу Губернатора Орловской области ограничения на проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения отменены с 1 апреля текущего года. Т.е. в настоящее время каждый гражданин может пройти указанные мероприятий при обращении в поликлинику по месту жительства или прикрепления. Напомню, что диспансеризация проводится 1 раз в три года в возрасте от 18 до 39 лет включительно и ежегодно в возрасте от 40 лет и старше. Для каждого возраста (как мужчин, так и женщин) определен свой набор исследований. Перечень исследований по возрастам можно посмотреть в приложении 1 к приказу Минздрава России от 27 апреля 2021 года № 404н. Этот приказ утверждает Порядок проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения. Входит ли питание в больнице в стоимость лечения по ОМС? К кому обратиться по вопросу качества питания? - Да, входит. При нахождении на лечении в круглосуточном стационаре пациент должен быть обеспечен лечебным питанием, которое организуется по системе стандартных диет, отличающихся технологией приготовления блюд и набором продуктов питания. Стандартные диеты назначаются в зависимости от заболевания, стадии, степени тяжести или осложнений. Наряду со стандартными диетами в медицинских организациях используются хирургические, специализированные, разгрузочные диеты и специальные рационы. Вкус приготовленных блюд может значительно отличаться от привычного рациона пациента, но диетическое питание является составляющей комплексного лечения. Общее руководство лечебным питанием осуществляет главный врач медицинской организации, а в его отсутствие – заместитель по лечебной части. Если у пациентов появляются вопросы по качеству питания, то, в первую очередь, необходимо обращаться к руководителю медицинской организации. Также по этому вопросу можно обратиться в Роспотребнадзор. Куда следует обращаться за назначением санаторно-курортного лечения? Можно ли получить санаторное лечение за счет средств ОМС? - Начну с того, что любое лечение, в том числе и санаторно-курортное, назначает лечащий врач. Порядок медицинского отбора и направления больных на санаторно-курортное лечение определен приказом Минздравсоцразвития России от 22.11.2004 № 256. Осуществляется оно в соответствии с утвержденными порядками за счет средств Фонда социального страхования, средств министерств и ведомств, а также может осуществляться за счет средств работодателей или личных средств граждан. За счет средств ОМС осуществляется только медицинская реабилитация граждан, которая может быть организована в санаторно-курортных организациях. Граждане часто не видят разницы между направлением на медицинскую реабилитацию и справкой для получения санаторной путевки. Но, несмотря на то, что и реабилитация и санаторное лечение направлены на восстановление организма после болезни, отличия все-таки есть. Реабилитация направлена на полное или частичное восстановление нарушенных или компенсацию утраченных функций организма, проводится после тяжелого перенесенного заболевания и является завершающим этапом лечения. Это мероприятие осуществляется при наличии медицинских показаний бесплатно по полису ОМС. А санаторно-курортное лечение направлено на общее поддержание сил и здоровья организма в целях профилактики заболеваний и его оздоровления и за счет средств ОМС не осуществляется.





Елена Литинская





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