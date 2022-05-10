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14:12, 10 мая 2022 года
Для отдыха детей на Орловщине подготовят 272 оздоровительных учрежденияНа организацию детской оздоровительной кампании в 2022 году из бюджетных и внебюджетных источников будут израсходованы 208,59 млн рублей.
В этом году для отдыха детей на Орловщине подготовят 272 оздоровительных учреждения:
- 8 загородных оздоровительных лагерей;
- 264 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных и государственных образовательных организаций, организаций спортивной подготовки, некоммерческих организаций.
Отдохнуть смогут 81 646 детей в возрасте 7-17 лет.
Готовность учреждений к летней оздоровительной кампании будет проверена государственной межведомственной комиссией в период с 23 по 27 мая текущего года.
Бесплатные путёвки в детские загородные оздоровительные учреждения Орловской области за счет регионального бюджета будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (2959 путевок, в том числе 1289 путёвок, выделенных дополнительно в соответствии с решением губернатора Орловской области Андрея Клычкова), а также одарённым детям, детям-членам детских и молодежных общественных объединений (2140 путевок).
Как сообщает
информационный портал Орловской области, детский санаторий «Орловчанка», детский спортивно-оздоровительный лагерь «Ветерок», детский оздоровительно-образовательный (профильный) центр «Юбилейный» не будут принимать на отдых детей из Орловской области, так как на их базе действуют пункты временного размещения лиц, вынуждено покинувших территорию Украины и временно пребывающих на территории региона. В данных учреждениях будут организованы мероприятия летней оздоровительной кампании для детей из семей, прибывших из Донецкой и Луганской Народных Республик и регионов Украины.
Орловское Информбюро