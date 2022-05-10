Для отдыха детей на Орловщине подготовят 272 оздоровительных учреждения

На организацию детской оздоровительной кампании в 2022 году из бюджетных и внебюджетных источников будут израсходованы 208,59 млн рублей.

В этом году для отдыха детей на Орловщине подготовят 272 оздоровительных учреждения:



- 8 загородных оздоровительных лагерей;

- 264 оздоровительных лагеря с дневным пребыванием на базе муниципальных и государственных образовательных организаций, организаций спортивной подготовки, некоммерческих организаций.



Отдохнуть смогут 81 646 детей в возрасте 7-17 лет.



Готовность учреждений к летней оздоровительной кампании будет проверена государственной межведомственной комиссией в период с 23 по 27 мая текущего года.

Бесплатные путёвки в детские загородные оздоровительные учреждения Орловской области за счет регионального бюджета будут предоставлены детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (2959 путевок, в том числе 1289 путёвок, выделенных дополнительно в соответствии с решением губернатора Орловской области Андрея Клычкова), а также одарённым детям, детям-членам детских и молодежных общественных объединений (2140 путевок).