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14:47, 10 мая 2022 года

В преддверии Дня Победы учащиеся орловского лицея № 22 хором исполнили песню «Катюша»

За флэшмобом наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.


В преддверии 9 мая в орловском лицее №22 прошло множество мероприятий, посвященных празднику Победы. Ученики и учителя присоединились к акции «Георгиевская ленточка» - символ Победы украсил форму каждого ученика. В течение недели перед праздником в каждом классе прошли уроки-беседы, посвященные Дню Победы. Кульминацией стал флэшмоб - вся школа хором спела песню «Катюша». Великую песню Матвея Блантера и Михаила Исаковского выбрали не случайно. Она была впервые исполнена в 1938 году и мгновенно стала популярной.
 
В каждой орловской семье - свои истории и герои. Их подвиги важно помнить и поддерживать традиции одного из самых главных праздников страны, считает директор лицея. 
 
Татьяна Шевцова, директор муниципального лицея № 22 им. А.П. Иванова: «Мы дадим достаточно серьезный призыв каждому ребенку, каждому ученику нашей школы - чтить память предков, сохранять традиции».
 
Также лучшие ученики лицея возложили цветы к памятнику генералу Горбатову. 
 
Антон Первых, ученик муниципального лицея № 22 им. А.П. Иванова: «Мы не просто так решили возложить цветы именно к памятнику А. В Горбатову, ведь именно он командовал 3-й армией, которая освобождала Орел от немецко-фашистских захватчиков».



Елена Литинская


 
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