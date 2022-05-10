В преддверии Дня Победы учащиеся орловского лицея № 22 хором исполнили песню «Катюша»

За флэшмобом наблюдала корреспондент ГТРК «Орел» Елена Литинская.

В преддверии 9 мая в орловском лицее №22 прошло множество мероприятий, посвященных празднику Победы. Ученики и учителя присоединились к акции «Георгиевская ленточка» - символ Победы украсил форму каждого ученика. В течение недели перед праздником в каждом классе прошли уроки-беседы, посвященные Дню Победы. Кульминацией стал флэшмоб - вся школа хором спела песню «Катюша». Великую песню Матвея Блантера и Михаила Исаковского выбрали не случайно. Она была впервые исполнена в 1938 году и мгновенно стала популярной.

В каждой орловской семье - свои истории и герои. Их подвиги важно помнить и поддерживать традиции одного из самых главных праздников страны, считает директор лицея.

Татьяна Шевцова, директор муниципального лицея № 22 им. А.П. Иванова: «Мы дадим достаточно серьезный призыв каждому ребенку, каждому ученику нашей школы - чтить память предков, сохранять традиции».

Также лучшие ученики лицея возложили цветы к памятнику генералу Горбатову.